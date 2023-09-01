«Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» сделку по трансферу Мохамеда Салаха

Сегодня, 1 сентября, издание Okaz Sports сообщает в своих социальных сетях о том, что «Ливерпуль» отпускает своего нападающего Мохамеда Салаха в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

Согласно данным источника, мерсисайдцы согласовали сумму трансфера, и в ближайшее время египетский форвард должен отправиться в Саудовскую Аравии на частном самолете.

Ранее стало известно, что Салах будет зарабатывать в новом клубе 76 млн евро в год.

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