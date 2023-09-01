ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кроос рассказал, почему никогда не перейдет в клуб Саудовской Аравии

Футболист продолжает критиковать коллег.
01 сентября 2023 11:55
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Реала» Тони Кроос объяснил, почему никогда не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее немецкий футболист раскритиковал игрока «Сельты» Габриэля Вейги за трансфер в «Аль-Ахли».

Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб

«Отсутствие прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда. Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать», – цитирует Крооса Sports Illustrated.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.

источник: Sports Illustrated
Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Униона»
Футболист выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет.
01.09.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Луческу высказался о вылете киевского «Динамо» из еврокубков
Впервые за 18 лет команда не сможет принять участия в групповой стадии европейских турниров.
01.09.2023 12:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити»
В текущем сезоне он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «горожан».
01.09.2023 11:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Украинец Яремчук прилетел в Испанию для подписания соглашения с «Валенсией»
Ранее он выступал за «Брюгге».
01.09.2023 11:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Алтая Байындыра
Ранее он выступал за «Фенербахче».
01.09.2023 11:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Интер» усилится полузащитником «Аякса» Классеном
Сделка должна быть оформлена до закрытия трансферного окна.
01.09.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал самую важную вещь в мире
По его мнению – это сон.
01.09.2023 10:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каирский «Аль-Ахли» интересуется форвардом «Ахмата» Конате
Буркинийский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Египта.
01.09.2023 10:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.