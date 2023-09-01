Кроос рассказал, почему никогда не перейдет в клуб Саудовской Аравии

Хавбек «Реала» Тони Кроос объяснил, почему никогда не продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее немецкий футболист раскритиковал игрока «Сельты» Габриэля Вейги за трансфер в «Аль-Ахли».

Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб

«Отсутствие прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда. Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать», – цитирует Крооса Sports Illustrated.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.