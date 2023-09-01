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Семак: в матче с ЦСКА Фернандес покажет свой максимум

Встреча состоится 3 сентября.
01 сентября 2023 14:10
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

«Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, всё то, на что он способен», – сказал Семак клубной пресс-службе.

32-летний Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Этим летом он должен был вернуться в московский клуб, однако, стороны не смогли уладить финансовые детали сделки.

Что касается матча между ЦСКА и «Зенитом», то он состоится 3 сентября и пройдет в Москве.

источник: «Советский спорт»
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