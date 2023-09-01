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Сборная России проведет два матча с олимпийской сборной Египта

Обе игры пройдут в Суэце.
01 сентября 2023 18:40
автор: Артур Гичунцев

Сборная России проведет два матча с олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце на стадионе «Суэц» и начнутся в 19:00 по московскому времени.

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г. р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», – говорится в сообщении.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку команды на сентябрьский сбор.

источник: РФС
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