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«Химки» сыграли вничью с «Кубанью» в матче 8-го тура Первой лиги

Команды завершали матч в неполных составах.
02 сентября 2023 20:33
автор: Александр Евграфов

Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с «Кубанью» в матче восьмого тура Первой лиги. Встреча в Химках завершилась со счётом 1:1.

В составе «Кубани» отличился Гаррик Левин (15-я минута), в составе «Химок» - Владислав Яковлев (28-я минута).

Команды завершали матч вдесятером. На 44-й минуте за умышленный наступ открытыми шипами на спину соперника в момент остановки игры был удалён Равиль Нетфуллин («Химки»), а на 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил футболист «Алании» Ленар Фаттахов.

«Химки» набрали 11 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице, у «Кубани» пять очков и 16-е место в Первой лиге.

В 9-м туре 9 сентября «Кубань» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а 11 сентября «Химки» отправятся в гости к тульскому «Арсеналу».

источник: «Советский спорт»
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