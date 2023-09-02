«Алания» победила «Енисей» и сохранила лидерство в Первой лиге

Футболисты владикавказской «Алании» победили красноярский «Енисей» в матче 8-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, которые не знают поражений в домашних матчах.

Счет был открыт благодаря автоголу футболиста «Енисея» Николая Маркова на 12-й минуте, затем Максим Савельев на 48-й минуте сравнял счёт. Победу «Алании» принёс реализованный пенальти Исламом Машуковым на 70-й минуте.

«Алания» набрала 19 очков и сохранила лидерство в Первой лиге. У «Енисея» 10 очков и девятое место в турнирной таблице.

В 9-м туре 10 сентября «Алания» примет «Тюмень», а «Енисей» дома сыграет с «Родиной».