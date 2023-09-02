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Голы Кордобы и Сперцяна принесли «Краснодару» победу над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ

Чёрно-зелёные снова возглавили турнирную таблицу национального первенства. 
Голы Кордобы и Сперцяна принесли «Краснодару» победу над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ
02 сентября 2023 22:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Краснодар» дома оказался сильнее «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Владимира Ивича.

За «быков» забитыми мячами отличились нападающий Джон Кордоба (40-я минута) и полузащитник Эдуард Сперцян (83), который смог переиграть голкипера красно-белых Александра Селихова с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Краснодар» набирает 17 очков и вновь поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остаётся на восьмом месте с десятью очками.

16 сентября краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата». Подопечные Гильермо Абаскаля в тот же день отправятся в гости к «Сочи».

РПЛ.

7-й тур.

«Краснодар» – «Спартак» – 2:0 (1:0)

Голы: Кордоба, 40. Сперцян, 83 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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