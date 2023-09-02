Защитник «Краснодара» Черников признан лучшим игроком матча со «Спартаком» в РПЛ 

Определился лучший футболист матча 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:0). Им был признан защитник хозяев Александр Черников.
23-летний игрок «быков» провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.
В составе краснодарского клуба голы забили нападающий Джон Кордоба (40-я минута) и полузащитник Эдуард Сперцян (83).
После семи проведённых матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью баллами находится на восьмой позиции.
источник: «Советский спорт»