Черников уверен, что «Краснодар» мог забить больше в ворота «Спартака» 

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил победу команды над «Спартаком» в матче 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу чёрно-зелёных. Авторами голов стали форвард Джон Кордоба и хавбек Эдуард Сперцян.

«Эмоции положительные, огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион. Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать 3–4 гола. У соперника тоже были моменты, но наша победа закономерна», – приводит слова 23-летнего игрока «Матч ТВ».

После семи проведённых матчей «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью очками находится на восьмой строчке.

«Краснодар» не оставил шансов «Спартаку». Победным стал шикарный гол Кордобы