Зарема Салихова объяснила, почему «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» в 7-м туре РПЛ 

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, определила главную причину поражения московского клуба в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» — самый удобный соперник, раньше им много забивали. Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», – приводит слова Заремы Sport24.ru.

После семи матчей в РПЛ Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в своём активе 17 очков. «Спартак» с десятью очками идёт на восьмой позиции.

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