Главный тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль взял ответственность за поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» на себя.

«В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка и моя ответственность. Первый тайм был равным, мы не давали пространства, не давали создавать моменты. Но сами подарили ему гол. Нельзя в ситуациях проигрывать и позволять бить по воротам. Во втором тайме у нас были моменты, у Соболева, у Промеса, Медины. Но пенальти нас убил. Мы проанализируем каждую ошибку во время паузы. Уверен, что станем лучше», - сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

В матче седьмого тура «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:2.