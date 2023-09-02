Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и выйти в лидеры Лиги 1

Футболисты «Монако» разгромили «Ланс» в матче четвёртого тура Лиги 1. Встреча в Монако на стадионе «Луи II» закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Уилфрид Синго (24-я минута), Александр Головин (36) и Гильермо Марипан (59). Для россиянина этот гол стал первым в сезоне

«Монако» набрал 10 очков и возглавил таблицу чемпионата Франции, «Ланс» в четырёх матчах набрал одно очко и занимает 16-е место.

В пятом туре «Монако» 17 сентября сыграет с «Лорьяном», а «Ланс» примет «Метц».