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Глейзеры приняли решение не продавать «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб останется вот владении американских бизнесменов.
Глейзеры приняли решение не продавать «Манчестер Юнайтед»
03 сентября 2023 09:17
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Американские бизнесмены Глейзеры снимут «Манчестер Юнайтед» с продажи – участники торгов не смогли предложить запрашиваемой суммы — £10 млрд, сообщает Daily Mail.

По сведениям, отказ от продажи клуба вызовет негативную реакцию фанатов английской команды. «Глейзеры — толстокожие, и на них не повлияет никакая негативная реакция фанатов», — заявил источник, имеющий давние тесные связи с семьёй Глейзеров:

Также сообщается, что Глейзеры снова попытаются продать клуб в 2025 году, когда, как они надеются, финансовые факторы смогут привлечь больше участников торгов.

источник: The Daily Mail
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