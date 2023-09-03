«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт с удвоенной зарплатой

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с норвежским форвардом команды Эрлингом Холандом.

Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ

Как сообщает Mirror, «горожане» готовы увеличить заработную плату 23-летнего футболиста почти в два раза. По новому контракту Эрлинг будет получать 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт норвежца с «Сити» истекает летом 2027 года. Сейчас Холланд получает в английском клубе 437 тысяч евро в неделю.