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«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт с удвоенной зарплатой

Футболист получил награду лучшему футболисту года в Европе по версии УЕФА.
03 сентября 2023 12:31
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с норвежским форвардом команды Эрлингом Холандом.

Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ

Как сообщает Mirror, «горожане» готовы увеличить заработную плату 23-летнего футболиста почти в два раза. По новому контракту Эрлинг будет получать 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт норвежца с «Сити» истекает летом 2027 года. Сейчас Холланд получает в английском клубе 437 тысяч евро в неделю.

источник: The Mirror
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