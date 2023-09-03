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Бывший генеральный директор «Спартака» обвинил Абаскаля в неудачах команды

Юрий Заварзин отметил сильное рвение главного тренера к экспериментам. 
03 сентября 2023 12:32
автор: Элина Бурина

Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Заварзин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» назвал причины поражения команды в матче с «Краснодаром», а также дал оценку действиям главного тренера.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу быков.

«Считаю, что это поражение - ошибка тренера. Абаскаль в последнее время постоянно экспериментирует с составом. Игроков, которые в предыдущей игре показали себя достаточно мастеровито и хорошо, играли на результат, главный тренер в начале почему-то не поставил. А когда уже начал делать замены, оказалось слегка поздновато. Это поражение - ошибка Абаскаля. Думаю, что он пытается выстроить определённую модель игры и никуда не собирается уходить. В конце концов, когда ты пишешь заявление по собственному, тебе одну сумму выплачивают, если тебя убирают - другую. Но я не думаю, что именно в это всё упирается. Абаскаль молодой и амбициозный, хочет показать себя с лучшей стороны в качестве футбольного специалиста. На данном этапе его преследуют только тактические ошибки с учётом его небольшого опыта как большого тренера», - заявил Заварзин.

Не остался в стороне и бывший советник Федуна, испанец Франко Камоцци, который призвал Абаскаля подать в отставку.

источник: «Советский спорт»
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