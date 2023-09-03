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Юрий Заварзин оценил игру новичков «Спартака». 

Экс-генеральный директор отметил зависимость психологического настроя игроков от главного тренера. 
03 сентября 2023 12:43
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший генеральный директор »Спартака» Юрий Заварзин высказался об игре новичков команды и отметил недоработку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Вчера победу одержал «Краснодар» со счётом 2:0.

«Это не совсем их вина. Всё опять-таки упирается в психологию. Молодые ребята не могут за одну игру научиться, выйти на поле и показать феерию. Это тоже область психологии. Свою роль играет подготовка, мандраж и так далее. Но многое зависит и от главного тренера: настрой, эмоции. Абаскаль не доработал, с моей точки зрения», - ответил Заварзин.

Ранее бывший капитан «Спартака» Егор Титов раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «Краснодаром».

источник: «Советский спорт»
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