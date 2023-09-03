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Экс-наставник «Спартака» высказался об Абаскале: мне сложно понять его решения относительно состава

Дмитрий Гунько также отметил наличие стиля игры у Абаскаля.
03 сентября 2023 13:04
автор: Никита Плохих

Экс-главный тренер спартаковцев Дмитрий Гунько рассказал о своих впечатлениях от игры, которую выстраивает Абаскаль.

Матч 7-ого тура РПЛ против «Краснодара» завершился поражением «Спартака» (0:2).

«У Абаскаля присутствует стиль игры, матч с «Динамо» этому показатель. Наверное, он просто часто меняет игроков, находится в поиске правильного сочетания футболистов. В связи с этим он пока что не всегда всё делает правильно. Мне сложно понять его решения относительно состава команды, на чём именно они базируются. Если Абаскаль уйдёт, это рано или поздно произойдет, то к этому моменту клуб должен быть готов, чтобы необдуманно не назначать нового главного тренера. Необходимо взвешенно подойти к этому решению», - сказал Гунько.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» обвинил Абаскаля в поражении в матче против «Краснодара».

источник: «Советский спорт»
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