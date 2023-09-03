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Экс-генеральный директор «Спартака» - о замене Абаскаля в клубе: хоть Фергюсона с пенсии зовите

Заварзин также отметил бессмысленность смены главного тренера в связи с невозможностью участвовать на европейских турнирах.
03 сентября 2023 13:07
автор: Элина Бурина

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал корреспонденту «Советского спорта», кого может назначить руководство москвичей в случае ухода Абаскаля.

Во вчерашнем матче красно-белые уступили «Краснодару» - 0:2.

«Этот вопрос надо задавать владельцам «Спартака», которые за последние 20 лет столько раз меняли тренеров, что ни один другой клуб не сможет за ними угнаться. Они со своими деньгами могут предложить кого угодно, хоть Фергюсона с пенсии. «Спартак» на данный момент способен пригласить любого тренера, который сейчас находится на футбольном небосклоне. С другой стороны, зачем? Это бессмысленно. Мы понимаем, что в ближайшие пару-тройку лет ни один наш клуб не будет допущен к европейским турнирам. Для чего? Только для удовлетворения собственных амбиций, не более того», - отметил Заварзин.

Ранее о неудачах Абаскаля также высказался экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой.

источник: «Советский спорт»
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