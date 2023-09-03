«Из любого середняка его бы позорно выгнали». Мостовой раскритиковал игру «Спартака» при Абаскале

Московский «Спартак» уступил в матче седьмого тура РПЛ «Краснодару» со счётом 2:0. Таким образом, красно-белые продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до четрырёх матчей - три поражения и одна ничья. Сейчас спартаковцы располагаются на восьмом месте в таблице, и их положение, мягко говоря, не утешительное. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» экс-игрок красно-белых Александр Мостовой разобрал последнее поражение москвичей, назвал главные причины чёрной полосы клуба и рассказал, стоит ли ждать отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

ФК "Спартак"

⁃ Как оцените прошедшую игру? Можете ли выделить главные ошибки «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

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- Я думаю, что матч многим не понравился исходя из того, что «Спартак» проиграл, причём показав невнятную игру. Я уже много раз говорил, что здесь в смятение вводит то, что они совсем недавно разгромили «Динамо» в Кубке. А Кубок немножко ставит в затруднительное положение многие клубы, и они не понимают, где настоящая команда, где основной «Спартак». Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. При нём ситуация точно не улучшится, не надо строить иллюзий.

- А что именно было не так с составом, многие критиковали оборону красно-белых, в этой линии проблема?

ФК "Спартак"

- Когда дали состав «Спартака», я сразу подумал: «Ну я бы двух-трёх точно не поставил». Нет нормальной выстроенной игры в обороне, ведь обороняются должны и игроки центра поля, нападающие должны обороняться, так же, в принципе, как и атаковать. Но впереди, к слову, тоже проблем хватает.

- После матча с «Динамо» многим показалось, что ситуация налаживается. Почему белая полоса оказалась такой недолгой?

- Нет, давайте так: игра с «Динамо» была двадцать минут. Двадцать минут, за которые «Спартак» забил четыре мяча. В «Динамо» Личка понадеялся на одних футболистов, а они, к сожалению, поплыли. Поэтому он и делал замены в первом тайме. Он же увидел, что выпадали три-четыре игрока, поэтому «Спартак» этим воспользовался и забил. Я ещё раз говорю, этот формат Кубка, эти групповые системы немного вводят в смятение многих и футболистов, и команд, и тренеров. Поэтому ты видишь три дня до этого сумасшедших игроков, вроде, а потом видишь обратное. Поэтому все так и действуют: никто не понимает.

- Стоит ли в ближайшее время ждать отставки Абаскаля?

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РИА Новости

- По поводу Абаскаля, что такого? У них всё хорошо, у Абаскаля и тренерского штаба - замечательно. Ну проиграли и проиграли. Как они скажут: «Ну, поиграли и хорошо». Ничего такого. Скажут, впереди трудно, много игр. Всё, и нормально. Зарплата хорошая.

- А всё-таки могут ли в клубе вскоре уволить испанца?

- Из условного середняка этого «гения» выгнали бы с позором уже через месяца два, а в «Спартаке» таким кадрам предлагают контракты до 2040 года. Хотя у Абаскаля толком нет имени в Европе, его там никто не знает, никто не видел вообще. Его туда просто не зовут, вот он и здесь.

- Что сейчас нужно сделать «Спартаку», чтобы выйти из этого пике?

ФК "Спартак"

- «Спартаку» необходимо ещё комплексно усиливаться. Команде пригодились бы ещё несколько футболистов, но пока имеем, что имеем. Да, были качественные переходы, например, Медина. Это определённое усиление, но надо понимать, что для конкуренции нужно ещё пару человек, а их, видимо, не предвидится.