Нападающий «Локомотива» Пиняев признан лучшим игроком матча с «Балтикой» в РПЛ 

Стал известен лучший игрок матча 7-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Балтикой». Им был признан форвард московского клуба Сергей Пиняев.

Очная встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных.

Форвард столичной команды провёл на поле всю игру и отличился двумя результативными передачами.

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл десять матчей, забил один гол и записал на свой счёт три ассиста.