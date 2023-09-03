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Нападающий «Локомотива» Пиняев признан лучшим игроком матча с «Балтикой» в РПЛ 

В прошедшей игре 18-летний футболист отметился двумя ассистами и помог железнодорожникам одержать победу.
03 сентября 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок матча 7-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Балтикой». Им был признан форвард московского клуба Сергей Пиняев.

Очная встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных.

Форвард столичной команды провёл на поле всю игру и отличился двумя результативными передачами.

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл десять матчей, забил один гол и записал на свой счёт три ассиста.

источник: «Советский спорт»
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