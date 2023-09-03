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Экс-менеджер «Динамо» – об игре с «Ростовом»: динамовцы сами испугались удаления и начали подседать

Роман Орещук отметил кардинально разный уровень игры бело-голубых во время матча. 
03 сентября 2023 22:33
автор: Элина Бурина

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» оценил игру бело-голубых и «Ростова», а также отметил ухудшение качества игры динамовцев после удаления Тугарёва.

Матч «Динамо» и «Ростова» завершился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

«До удаления и после - два разных отрезка игры. Если до удаления «Динамо» играло здорово, то после уже не очень. «Ростов» взял всё в свои руки и стал нагнетать, играть лучше. Было ощущение, что динамовцы сами испугались удаления, начали подседать. Касательно положения «Динамо» в таблице могу сказать, что очки обязательно надо брать в любой ситуации. Иногда бывают такие дни, когда не очень хорошо себя чувствуешь, игра не даётся. Но у бело-голубых игры сегодня шла, особенно в начале. Им нужно было реабилитироваться за те 30 минут, которые были в матче со «Спартаком», им это удалось. Никто не вспомнит, как ты играл в первую или вторую части игры, все запомнят результат», – сказал Орещук.

В составе победителей забитыми голами отличились Денис Макаров (10) и Муми Нгамале (42). Ещё один гол забил Вячеслав Грулёв на 90-й минуте в собственные ворота.

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