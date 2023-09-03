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Тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу команды над «Ростовом» в РПЛ

Бело-голубые обыграли соперника со счётом 2:1.
03 сентября 2023 23:24
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе московского клуба над «Ростовом» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

«Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 после семи проведённых матчей. «Ростов» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе семь очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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