Неймар: Месси побывал в раю, выиграв чемпионат мира с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил ад

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар высказался о том, почему нападающий Лионель Месси покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Я рад, что Лео провёл такой год, но в то же время мне было за него грустно. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, с которой выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад. Мы с ним оба ощутили, что это такое», — цитирует Неймара Globo Esporte.

Бразилец подчеркнул, что Месси покинул «Пари Сен-Жермен» не так, как этого заслуживал.

Добавим, что Лионель в статусе свободного агента присоединился к «Интер Майами». Клуб, владельцем которого является Дэвид Бэкхем, существенно улучшил свои результаты. Месси в 10 стартовых матчах за «Интер» забил 11 голов, трижды ассистировал партнёрам и помог коллективу из Майами выиграть Кубок лиг.