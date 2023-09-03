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«Барселона» с трудом переиграла «Осасуну» благодаря голу Левандовского с пенальти

Не так должен играть чемпион.
«Барселона» с трудом переиграла «Осасуну» благодаря голу Левандовского с пенальти
03 сентября 2023 23:58
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоялся матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и «Барселоной». Подопечные Хави оказались сильнее – 2:1.

Счёт был открыт на 45+1-й минуте благодаря стараниям Жюля Кунде. Затем «Осасуна» отыгралась, гол забил Чими Авила. На 84-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Алехандро Катены. Победу «Барселоне» принёс точный удар Роберта Левандовского с пенальти на 86-й минуте.

Сине-гранатовые набрали 10 очков и поднялись на третье место в таблице. Они в этом сезоне защищают чемпионский титул. У «Осасуны» 6 баллов и десятая строчка. Лидером остаётся мадридский «Реал» (12 очков).

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