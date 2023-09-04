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ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с «Зенитом»

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с «Зенитом»
04 сентября 2023 06:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

ЦСКА не станет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС поcле матча 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Отметим, что игра в Москве завершилась со счетом 1:1. ЦСКА упустил победу на 88-й минуте встречи. «Зенит» забил после розыгрыша углового. После этого армейцы оспаривали правомерность назначения стандарта.

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«Мы нe будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию - обращaться будем только в крайних случaях, когда есть необходимость не просто в рамках бeллетристики и ничего не определяющих с тoчки зрения результата кoманды обсуждений поднять шум, а кoгда есть реальная необходимoсть защитить своего игрока, как это было в случaях со «Спартаком» и «Ахмaтом», - приводят «РИА Новости» слова директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.

Московский клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Зенит» располагается на второй строчке с 14 баллами.

источник: «РИА Новости»
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