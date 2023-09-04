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Фанат Месси сумел прорваться к Лионелю на поле во время матча МЛС

Пришлось вмешаться личному телохранителю аргентинца.
04 сентября 2023 08:08
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата МЛС, в котором «Интер Майами» сыграл против «Лос-Анджелеса».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Херардо Мартино, а лидер команды Лионель Месси оформил две результативные передачи.

«Интер Майами» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», Месси отметился двумя голевыми передачами.

По ходу встречи один из фанатов выбежал с трибуны на поле и пытался добежать до Лионеля. Однако достичь своей цели он не сумел. Телохранитель Месси оперативно догнал болельщика, после чего увёл его с поля.

источник: «Советский спорт»
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