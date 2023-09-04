Зинченко признан худшим игроком «Арсенала» в матче с «МЮ» по версии WhoScored

Сегодня, 4 сентября, портал WhoScored опубликовал оценки участников матча в рамках четвертого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В составе «канониров» лучшими стали Деклан Райс и Букайо Сака, получившие оценку 7,9. Худшим в составе лондонского клуба был признан Александр Зинченко, игра которого была оценена только на 6,2. В составе «МЮ» лучшим стал Маркус Рашфорд с оценкой 7,4.

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