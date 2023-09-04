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«Такой успех творит чудеса с вашей уверенностью». Месси — о победе над «Лос-Анджелесом»

Встреча завершилась со счётом 3:1.
04 сентября 2023 10:28
автор: Виталий Овсянников

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями после победы своей команды в матче против «Лос-Анджелеса» (3:1) в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Звездному аргентинцу удалось оформить две результативные передачи.

«Мы хорошо играли на стадионе, где сложно добиться результата, против действующих чемпионов MLS, и эта победа очень поможет нам в предстоящих свершениях. Команда становится сильнее, и мы показали это победой в Кубке Лиги, а теперь наша цель — попытаться финишировать в зоне плей-офф. Это путь вперед, поскольку мы продолжаем расти, и очевидно, что такая победа, как сегодняшняя, творит чудеса с уверенностью», — цитирует Месси AS.

Встреча на «Бимо Стэдиум» завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами». Авторами голов в составе победителей стали Факундо Фариас (14-я минута), Жорди Альба (51-я) и Леонардо Кампана (83-я).

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источник: AS
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