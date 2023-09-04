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Франко Камоцци заявил, что Абаскаль не способен тренировать «Спартак»

«Он не контролирует раздевалку».
04 сентября 2023 12:17
автор: Виталий Овсянников

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о последних результатах красно-белых.

Напомним, столичный клуб потерпел поражения в трёх матчах из последних четырех.

«Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он не способен на это. Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку», — сказал Камоцци в интервью «РБ Спорт».

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение в матче против «Краснодара» (0:2).

источник: «РБ-Спорт»
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