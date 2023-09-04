В сборную России вызваны шесть новых футболистов

Сегодня, 4 сентября, пресс-служба сборной России сообщает в своих социальных сетях о произошедших изменениях в списке игроков, вызванных на сбор национальной команды.

По медицинским причинам его пропустят шесть футболистов: Эдгар Севикян, Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников.

Вместе них в расположение сборной России вызваны: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной, хотя в списке Карпина его не было.

Сборная России в сентябре сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября. Также 12 сентября сборная России сыграет против Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.