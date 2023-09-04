«Подождите!» Александр Мостовой отреагировал на то, что во Франции Кузяева назвали «царём»

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на то, что во Франции хавбека «Гавра» Далера Кузяева назвали «царём».

Газета L'Equipe опубликовала статью с заголовком: «Кузяев, Царь родился».

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить», - приводит Sport24.ru слова Мостового.

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.