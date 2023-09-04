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Финальный турнир фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым» стартовал в Краснодарском крае

Участникам финального турнира вручили футболки от Алексея и Антона Миранчуков.
Финальный турнир фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым» стартовал в Краснодарском крае
04 сентября 2023 18:18
автор: Александр Кожевников
автор фото: ДФЛ

4 сентября в Витязево (Краснодарский край) на стадионах «Понтос» и «Уренгоец» прошли церемонии открытия финального турнира XV международного фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2015 г.р.

Юных футболистов приветствовали президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова Мария Жаркова и руководитель «ДФЛ – Анапа центра» Назим Зекирьяев. Они подарили ребятам памятные футболки фестиваля от полузащитника итальянского клуба «Аталанта» Алексея Миранчука и хавбека московского «Локомотива» Антона Миранчука. Также во время церемонии капитаны команд представили девизы своих коллективов.

«Фестиваль «Большие звезды светят малым» – большая гордость Детской футбольной лиги. Каждый год все большее число футболистов и тренеров поддерживают проект. В свое время многие игроки, ныне выступающие на профессиональном уровне, начинали в ДФЛ. И мы не сомневаемся, что и в течение ближайших дней мы сможем насладиться прекрасной игрой будущих звезд нашего футбола», - подчеркнула Мария Жаркова.

Источник фото: ДФЛ

Решающая стадия фестиваля «Большие звезды светят малым» проходит с 4 по 10 сентября. Титул чемпиона Суперфинала, а также именные Кубки звезд отечественного футбола разыгрывают 56 команд со всей страны: от Калининграда до Хабаровска. Также на черноморское побережье приехали гости из Казахстана – коллектив «Тобол». В соревнованиях принимают участие призеры именных турниров, которые проходили с февраля по август в России и странах ближнего зарубежья при поддержке более 100 футболистов, тренеров, арбитров – всего более 150 отборочных соревнований.

На стадионах «Понтос» (Планета Константина Бескова) и «Уренгоец» (Планета Льва Яшина) уже состоялись стартовые матчи первого группового этапа. За их результатами можно следить на сайте ДФЛ им. В.Горлова.

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