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Ловчев считает, что «Спартак» и «Краснодар» играли в равный футбол

«Быки» одолели соперников со счётом 2:0.
04 сентября 2023 19:52
автор: Элина Бурина

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал корреспонденту «Советского спорта», что «Спартак» и «Краснодар» играли в равный футбол в матче седьмого тура РПЛ. Их игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».

«Я бы не сказал, что «Спартак» провалился. Команды играли в равный футбол. Соперник был на своём поле, находился в более агрессивном состоянии. «Спартак», может быть, кого-то приучил, что в начале сезона они забивали кучу голов, но при этом в защите у них всё равно дыра. Сколько бы они ни покупали игроков, всё равно защита у них самое слабое место. Да и вратари стали подводить, откровенно говоря. Поэтому ожидать, что они прям всех обыграют, не стоит.

Ничего такого страшного не произошло. Они играли на чужом поле, с командой-лидером чемпионата. Только и всего. Ничего страшного со «Спартаком» не происходит. Где-то красно-белые выигрывают, где-то – проигрывают, только и всего. Это не команда, которая должна сейчас всех буквально обыгрывать. «Спартак» играет весело. Они играют так, как и должны. Зритель ходит на их игры, потому что этот клуб может проигрывать до последней минуты, а потом вырвать победу, много забивает. Все говорят, что с обороной у них беда», – отметил Ловчев.

После семи туров РПЛ красно-белые идут на девятом месте, заработав 10 очков.

источник: «Советский спорт»
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