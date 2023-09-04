Российский хавбек Мирзов прошёл медосмотр для перехода в «Нефтчи» 

Экс-полузащитник Резиуан Мирзов прошёл медицинское обследование для перехода в «Нефтчи». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, во вторник, 5 сентября, 30-летний футболист подпишет трудовое соглашение с азербайджанским клубом на один сезон.

По завершении сезона-2022/2023 Мирзов покинул «Химки» на правах свободного агента. Всего за подмосковный клуб он сыграл 67 встреч, отличился 14 забитыми мячами и отдал семь ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет один миллион евро.