Роналду не обменял бы пять побед в Лиге чемпионов на Кубок мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал участником YouTube-шоу, в ходе которого он прошёл проверку на детекторе лжи.

Помимо всего прочего, ведущий задал португальцу вопрос: «Обменял бы ли он все свои медали за Лигу чемпионов на победу на чемпионате мира?» Криштиану Роналду ответил «нет», и детектор лжи показал, что он говорит правду.

Напомним, португалец выиграл Лигу чемпионов в 2008 году в составе «Манчестер Юнайтед», а также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах в составе «Реала».

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