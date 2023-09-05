Тренер женской сборной Испании будет уволен после победного ЧМ из-за скандала Рубиалеса

Сегодня, 5 сентября, издание COPE сообщает о том, что главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда покинет свою должность, несмотря на победу его команды на ЧМ-2023.

Причина увольнения в том, что специалист поддерживает отстранённого президента RFEF Луиса Рубиалеса, попавшего в скандал из-за поцелуя с футболисткой.

Отмечается, что Высший спортивный совет Испании желает избавиться от всех сторонников Рубиалеса.

Ранее дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса со своей должности на 90 дней, после чего национальная прокуратура Испании возбудила против него дело.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграла титул чемпиона. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо без её согласия. Это вызвало большой скандал в обществе.