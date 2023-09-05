Актер Уилсон считает, что переход Месси в MLS оказался более значимым, чем Пеле

Американский актер Оуэн Уилсон сравнил переходы Пеле и Лионеля Месси в MLS по степени значимости на местную аудиторию.

«Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Космос» считались чем-то очень важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно.

Думаю, Лео уже влияет на МЛС. Видно, как все взволнованы. Даже моя мама теперь заинтересовалась», — цитирует Уилсона Daily Mail.

Напомним, единственный трехкратный чемпион мира в истории футбола Пеле выступал за американский клуб «Нью-Йорк Космос» в период с 1975 по 1977 годы.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2025 года.