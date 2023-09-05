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«Локомотив» хочет подписать бывшего одноклубника Роналду

Трансфер может состояться на правах свободного агента.
05 сентября 2023 16:13
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов может стать игроком «Локомотива». Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, 30-летнего футболиста рассматривают на позицию левого вингера.

«Он стал свободным от контракта с «Аль-Насром» агентом до закрытия трансферного окна в России (14 сентября) – поэтому сможет подписать соглашение с новой командой спустя 14 дней после закрытия ТО в РФ и еще 14 дней с момента заявки его будущая команда получит на одобрение ее в комитете по статусу РФС», – написал Карпов в соцсети.

Он также добавил, что игроком интересуется тегеранский «Персеполис», однако, сам футболист предпочитает перебраться в Россию.

Машарипов большую часть карьеры провел на родине. За «Аль-Наср» он выступал с 2021 по 2023 год. На счету футболиста 45 матчей, 4 гола и 8 ассистов.

источник: «Советский спорт»
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