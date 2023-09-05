Агент Тюкавина рассказал о состоянии футболиста

Агент Алексей Сафонов рассказал о состоянии своего клиента нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

Ранее пресс-служба РФС объявила, что Тюкавин покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

«Ничего серьезного, просто врачи посоветовали взять паузу, чтобы к матчу с «Пари НН» быть полностью в кондициях. После игры с «Ростовом» у его было небольшое повреждение, но в Нижнем Новгороде увидите его на поле. Если бы речь шла про отборочные матчи сборной — другое дело, а так нет смысла рисковать. Все относятся с пониманием», - приводит «РБ-Спорт» слова Сафонова.

«Динамо» примет «Пари НН» на своем поле 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ. В текущем сезоне Тюкавин забил три гола за клуб.