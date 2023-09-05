Дмитрий Пятибратов: мечтаю вернуться в «Факел»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

5 сентября руководство «Факела» отправило в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева. Пятибратов возглавлял команду из Воронежа с сентября 2022 по май 2023 года. В настоящее время 47-летний специалист находится без работы.

«Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда‑то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения – 2,5 года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», – сказал Пятибратов «Матч ТВ».

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче команда встретится с екатеринбургским «Уралом».