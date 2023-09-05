Ольга Смородская: Евсееву стоит ещё поработать в Первой лиге

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала увольнение Вадима Евсеева с должности главного тренера воронежского «Факела».

Об отставке 47-летнего специалиста было объявлено 5 сентября.

«Плохой старт, одни проигрыши, у «Факела» давно такого не было. Не получилось попробовать себя в главном чемпионате страны. Стоит ещё поработать в Первой лиге», – приводит слова Смородской «Матч ТВ».

После семи туров в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице. В активе команды четыре набранных балла.

Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая 2023 года. Ранее он работал с ярославским «Шинником», «Уфой», «СКА-Хабаровск» и пермским «Амкаром».