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Сергей Ташуев: из «Факела» со мной никто не связывался

В воронежском клубе освободилось место главного тренера.
05 сентября 2023 18:43
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном назначении на соответствующий пост в воронежском «Факеле».

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева.

«Если честно, я даже не в курсе был, узнал эту новость от вас. Со мной никто не связывался. Пока никаких предложений нет», – приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Ташуев покинул «Ахмат» 15 августа Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

После семи туров в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице. В активе команды четыре набранных балла.

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