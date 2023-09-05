Сергей Ташуев: из «Факела» со мной никто не связывался

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном назначении на соответствующий пост в воронежском «Факеле».

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева.

«Если честно, я даже не в курсе был, узнал эту новость от вас. Со мной никто не связывался. Пока никаких предложений нет», – приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Ташуев покинул «Ахмат» 15 августа Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

После семи туров в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице. В активе команды четыре набранных балла.