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Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева

По мнению специалиста, руководство воронежского клуба вынесло неожиданное решение.
05 сентября 2023 18:46
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения», — приводит слова специалиста «СЭ».

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю пзицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»

источник: «Спорт-Экспресс»
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