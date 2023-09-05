Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения», — приводит слова специалиста «СЭ».

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю пзицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»