ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Почётный президент РФС назвал преждевременной отставку Евсеева из «Факела»

Вячеслав Колосков отметил, что по его прогнозу специалист должен был задержаться в Воронеже ещё на 3-4 тура. 
05 сентября 2023 19:14
автор: Элина Бурина

Отставка Вадима Евсеева из «Факела» преждевременна, при нем команда показывала достойные результаты и симпатичную игру, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Потому что это общепринятая практика, когда нет результатов, нет очков, нет работы. Но я считал, что Евсеев должен был поработать ещё, потому что он перспективный тренер, у него неплохо команда играла, симпатичный футбол показывала. Я считал, что ещё тура 3-4, по крайней мере, он должен был проявить себя. Но местным властям виднее, потому что я не нахожусь рядом с командой, мне тяжело судить, что там происходите-ка самом деле. Но всё-таки, резюмируя, для меня это было неожиданностью», - сказал Колосков.

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева

источник: «Советский спорт»
Стали известны два главных кандидата на пост наставника «Факела»
Ранее воронежский клуб расстался с Вадимом Евсеевым.
05.09.2023 20:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Комментатор «Матч ТВ» Журавель раскрыл, кто может стать новым тренером «Факела»
Ранее воронежский клуб покинул Вадим Евсеев.
05.09.2023 20:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Реале Сосьедад» подтвердили слухи о болезни Захаряна
В «Реале Сосьедад» подтвердили слухи о болезни Захаряна
Назван симптом.
05.09.2023 20:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА
«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА
У петербуржцев ряд претензий к работе судей.
05.09.2023 19:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»
Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»
Сейчас специалист работает в «Алании».
05.09.2023 19:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Бурунов включил Карраскаля в тройку любимых игроков ЦСКА
Ранее игрок перебрался в московское «Динамо».
05.09.2023 19:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Вендел оценил уровень Российской Премьер-лиги
Футболист выступает в России с 2020 года.
05.09.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.