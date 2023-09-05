Почётный президент РФС назвал преждевременной отставку Евсеева из «Факела»

Отставка Вадима Евсеева из «Факела» преждевременна, при нем команда показывала достойные результаты и симпатичную игру, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Потому что это общепринятая практика, когда нет результатов, нет очков, нет работы. Но я считал, что Евсеев должен был поработать ещё, потому что он перспективный тренер, у него неплохо команда играла, симпатичный футбол показывала. Я считал, что ещё тура 3-4, по крайней мере, он должен был проявить себя. Но местным властям виднее, потому что я не нахожусь рядом с командой, мне тяжело судить, что там происходите-ка самом деле. Но всё-таки, резюмируя, для меня это было неожиданностью», - сказал Колосков.

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева