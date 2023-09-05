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Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»

Сейчас специалист работает в «Алании».
Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»
05 сентября 2023 19:29
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Воронежский «Факел» рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера Олега Василенко, который работал с командой ранее. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Как отмечает источник, в контракте 49-летнего специалиста с владикавказской «Аланией» есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае предложения из РПЛ.

Василенко возглавлял «Факел» с сентября 2020 по сентябрь 2022 года. В марте этого года он был назначен на пост главного тренера «Алании».

5 сентября руководство воронежского клуба отправило в отставку Вадима Евсеева, который работал с командой с мая 2023 года.

После семи туров нынешнего сезона РПЛ «Факел» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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