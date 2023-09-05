Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»

Воронежский «Факел» рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера Олега Василенко, который работал с командой ранее. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Как отмечает источник, в контракте 49-летнего специалиста с владикавказской «Аланией» есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае предложения из РПЛ.

Василенко возглавлял «Факел» с сентября 2020 по сентябрь 2022 года. В марте этого года он был назначен на пост главного тренера «Алании».

5 сентября руководство воронежского клуба отправило в отставку Вадима Евсеева, который работал с командой с мая 2023 года.

После семи туров нынешнего сезона РПЛ «Факел» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.