Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»

Воронежский «Факел» рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера Олега Василенко, который работал с командой ранее. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Как отмечает источник, в контракте 49-летнего специалиста с владикавказской «Аланией» есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае предложения из РПЛ.
Василенко возглавлял «Факел» с сентября 2020 по сентябрь 2022 года. В марте этого года он был назначен на пост главного тренера «Алании».
5 сентября руководство воронежского клуба отправило в отставку Вадима Евсеева, который работал с командой с мая 2023 года.
После семи туров нынешнего сезона РПЛ «Факел» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.
источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»