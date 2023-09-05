Комментатор «Матч ТВ» Журавель раскрыл, кто может стать новым тренером «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Предпоследнее место — слишком низко. Это было, наверное, не увольнение, а расставание по обоюдному согласию. Я уже слышал инсайды, что на Балканах ищут нового тренера. Он якобы готов работать со скромными ресурсами и гарантировать больше, чем Евсеев», — приводит слова репортера «Матч ТВ».

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»