Стали известны два главных кандидата на пост наставника «Факела»

«Факел», который накануне объявил о расставании с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.

Как сообщает «СЭ», речь идет об Игоре Черевченко, возглавляющем сейчас клуб «Истиклол» из Таджикистана, и Вадиме Гаранине, который работает в калининградской «Балтике-БФУ».

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»