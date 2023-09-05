Стали известны два главных кандидата на пост наставника «Факела»

«Факел», который накануне объявил о расставании с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.
Как сообщает «СЭ», речь идет об Игоре Черевченко, возглавляющем сейчас клуб «Истиклол» из Таджикистана, и Вадиме Гаранине, который работает в калининградской «Балтике-БФУ».
Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.
После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»
источник: «Спорт-Экспресс»