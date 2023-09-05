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Александр Мостовой - об отставке Евсеева из «Факела»: тренеры пошли по кругу

Также бывший игрок сборной России заявил, что его удивило решение руководства воронежской команды.
05 сентября 2023 23:03
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку главного тренера «Факела», а также отметил возможный вариант возвращения Черчесова в РПЛ.

«Это решение удивило меня. Тем более после того, что мы видели по окончании того сезона, когда многие, прежде всего в Воронеже, хвалили Евсеева за то, что он команду как-то завёл, она вылезла - всё замечательно и превосходно. Место Евсеева может занять кто угодно. Я к этому вообще спокойно отношусь. Опять же, возвращаясь к тому сезону, вы помните, по-моему, у нас тот сезон побил все рекорды. Бег по кругу, как поётся, а тут не бег, а тренеры пошли по кругу. Не исключаю того, что одним из кандидатов может быть Черчесов. Сейчас многие сидят и ждут отставок кого-то. Это логично. На словах или где-то все кричат: «Да, да, да, переживаем». А на самом деле, поверьте мне, там многие сидят и ждут, чтобы кого-то убрали откуда-нибудь. Это я давно проходил и видел по несколько раз. Поэтому я не исключаю», - сказал Мостовой.

Ранее об отставке главного тренера «Факела» высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков, назвав увольнение Евсеева преждевременным.

источник: «Советский спорт»
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