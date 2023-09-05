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Экс-президент РПЛ — об отставке Евсеева из «Факела»: может думают, что так чемпионство смогут взять

Юрий Заварзин также отметил, что последнее слово при увольнении было не за тренером.
05 сентября 2023 23:08
автор: Элина Бурина

Инициатива об отставке Вадима Евсеева из «Факела» исходила не от него самого, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший президент Российской премьер-лиги Юрий Заварзин.

«А я думаю, что там не за Вадимом было последнее слово. Я предполагаю, он не по собственной инициативе ушёл. Нет, ничего страшного. Это обычная ситуация для футбола: перерыв в чемпионате, 2 недели на сборах. Может быть, в руководстве думают, что так чемпионство смогут взять, поэтому решили менять тренера. Это владельцы клуба, они принимают решение. Это обычная футбольная ситуация . Судьба тренера такая, у каждого по большому счёту», сказал Заварзин.

Александр Мостовой также отреагировал на отставку Евсеева, отметив, что в Российской премьер-лиге в последние годы наблюдается круговорот одних и тех же специалистов.

Александр Мостовой - об отставке Евсеева из «Факела»: тренеры пошли по кругу

источник: «Советский спорт»
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