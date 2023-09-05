Анзор Кавазашвили: хочется, чтобы Кипр стал для Кокорина трамплином перед возвращением в Россию

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина в «Арис». Он ушёл из итальянской «Фиорентины».

«Я всегда с уважением отношусь к футболистам, талант которым даровал бог. Кокорин – футболист, который мог оставить о себе память как об одном из лучших российских форвардов современности, но перерыв в его карьере, конечно, дал о себе знать. В том, что у него есть богом данные техника и голевое чутье, у меня нет сомнений. Эти качества останутся с ним навсегда. Хочется, чтобы он использовал Кипр как трамплин для возвращения в российский футбол. Надо, чтобы он завершил карьеру на хорошей ноте», – приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Сезон-2022/23 32-летний Кокорин также провёл в «Арисе». Форварда привёл клуб из Лимасола к победе в чемпионате Кипре. Этот трофей стал первым в истории «Ариса».