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Анзор Кавазашвили: хочется, чтобы Кипр стал для Кокорина трамплином перед возвращением в Россию

Ветеран «Спартака» ждёт Александра на Родине.
05 сентября 2023 23:52
автор: Матвей Макаренко

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина в «Арис». Он ушёл из итальянской «Фиорентины».

«Я всегда с уважением отношусь к футболистам, талант которым даровал бог. Кокорин – футболист, который мог оставить о себе память как об одном из лучших российских форвардов современности, но перерыв в его карьере, конечно, дал о себе знать. В том, что у него есть богом данные техника и голевое чутье, у меня нет сомнений. Эти качества останутся с ним навсегда. Хочется, чтобы он использовал Кипр как трамплин для возвращения в российский футбол. Надо, чтобы он завершил карьеру на хорошей ноте», – приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Сезон-2022/23 32-летний Кокорин также провёл в «Арисе». Форварда привёл клуб из Лимасола к победе в чемпионате Кипре. Этот трофей стал первым в истории «Ариса».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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